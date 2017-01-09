شاهد.. سعوديون يخترعون جهازًا يحد من حوادث السيارات

المواطن – الرياض

اخترع شباب سعوديون جامعيون أول إشارة مرورية ذكية، وهي عبارة عن جهازٍ يحد من الحوادث الناتجة عن سرعة السائقين.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفريق “تارو” الذي اخترع المشروع، والفريق يتكوّن من: عبد العزيز محمد “قائد الفريق”، وجعفر المعتصم، و”المهندس الفني” معاذ تركستاني، وعبد الرحمن حسنين.

أوضح أحدهم فكرة الابتكار قائلًا: “إذا كنت في السيارة ومقبل على إشارة المرور، وعادةً تكون الإشارة صفراء، إما أن أسرع بالسيارة، أو أقف فجأة فتكون نسبة الحوادث كبيرة، وإذا ما تسمحلي فيراها حمراء، يعني هناك فرق بين الإشارتين”.

وجرّب الشباب الجهاز بإضاءة إنارة خضراء شديدة ومرئية، بحيث يرى السائق الإشارة من بعيد حمراء، أما القريب منها فيراها خضراء.