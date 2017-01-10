شاهد.. سقوط دراجات من أعلى قمة جبل شاهق

شاهد.. سقوط دراجات من أعلى قمة جبل شاهق

2017/01/10
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سقوط دراجات من الجبل


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