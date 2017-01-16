شاهد.. سيارة ترامب بعد تنصيبه.. مصفّحة وبها “دم الرئيس”

المواطن - وكالات

بعد أداء اليمين الدستوري، الجمعة المقبل، يستخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيارته الجديدة، المعروفة بلقب The Beast، وهي عبارة عن ثكنة عسكرية متنقّلة، وزنها 8 أطنان، وكلفتها مليون و500 ألف دولار، وفيها قاذف للغاز المسيل للدموع إذا ما تجمهر غاضبون حولها.

وبالسيارة أيضًا بنادق حربية، ومستوعبان بداخلهما كمية من فئة دم الرئيس للاستخدام في حال تعرّض لإصابات، فعندها، يتحوّل سائقها -المدرّب على الإسعافات الأولية- إلى ممرّض يقوم بالمطلوب السريع، انتظارًا للنجدة الأكبر.

وتكلفة السيارة 15 مليون دولار، ويمكن اعتبارها نموذجًا مصغرًا ومتنقلًا عن البيت الأبيض، حيث إن بها أنابيب تزوّدها بالأكسجين لساعات بمعزلٍ عن محيطها الخارجي، كما أن أسفل هيكلها مصفّح بحاجزٍ معدني يقيها من أي انفجارٍ مفاجئ تحتها.

وأيضًا، في السيارة المصفّحة -كما المدرّعات والدبابات- 9 كاميرات للرؤية الليلية، كما أنها تسير على إطارات طراز Kevlar مضادة للرصاص، ومعظم المعادي من القذائف، كما أن بها أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ونوافذها المضاد زجاجها للرصاص لا تفتح، باستثناء نافذة سائقها.

أما أبوابها، فهي عصية على الفتح، وتسرّب أي غاز سام، أو سوائل كيميائية أو بيولوجية عبرها إلى داخلها المحتوي على 9 مقاعد و7 أشخاص، فالواحد منها بضخامة باب طائرة “بوينغ 747″، ويستحيل فتحه من الخارج، ووحده سائقها -التابع للأمن الرئاسي السري- يمكنه التعامل مع الأبواب البالغة سماكة الواحد منها 20 سنتيمترًا، وهي كافية لصد الرصاص ومعظم القذائف المعادية.