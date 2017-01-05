2017-01-05 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. سيدة تتعمد دهس ساق طفل بدرّاجتها النّاريّة شاهد.. سيدة تتعمد دهس ساق طفل بدرّاجتها النّاريّة 2017/01/05 الساعة 12:45 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 510 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. مسلحون يسرقون سيارة من قائدها في وضح النهار تيوب المواطن شاهد.. سيدة تتعمد دهس ساق طفل بدرّاجتها النّاريّة شاهد.. مسلحون يسرقون سيارة من قائدها في وضح النهار شاهد.. مذيعة “إم بي سي” تزيل المكياج على الهواء شاهد.. حكم تنس يضع نفسه في موقف محرج أمام الجماهير بالفيديو.. 8 نصائح تجعلك أصغر مليونير غرائب قلد “البطريق” حتى لا تنزلق على الجليد استخراج “مقص” من بطن فيتناميّ بعد 18 عامًا صور خطيرة لياباني يتحدى الجاذبية عاشت بعيدة عن أسرتها أكثر من 40 عامًا بعد لدغة كوبرا ستينية تُنجب طفلًا سليمًا في حالة صحية ممتازة فيسبوك تكنولوجيا ملابس جديدة تُخفيك عن أجهزة التعرف على الوجه تخلص من حسابك على فيسبوك إلى الأبد بهذه الطريقة CES 2017: بلاك بيري تخطط للكشف عن هاتف جديد بلوحة مفاتيح فعلية كيف تضع بريد إنقاذ لحسابك؟ تفريغ الذاكرة العشوائية RAM في iPhone وiPad لتسريع أداء الأجهزة -