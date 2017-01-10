2017-01-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شاب شجاع ينجو من الإعدام ويتغلب على جلاديه شاهد.. شاب شجاع ينجو من الإعدام ويتغلب على جلاديه 2017/01/10 الساعة 8:43 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 3430 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق تيوب المواطن شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق شاهد.. ستيني يتغلب على كلب وحشي بالكونغ فو شاهد.. شاب شجاع ينجو من الإعدام ويتغلب على جلاديه شاهد.. سقوط دراجات من أعلى قمة جبل شاهق شاهد.. حفرة تبتلع سيارة وسائقها يقفز منها بأعجوبة غرائب اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة فيسبوك تكنولوجيا سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 سامسونج توجّه ضربةً “ذكية” لأبل كيف استعدّت أبل للمنافسة في 2017؟ التفاصيل الكاملة لهاتف نوكيا 6 المنتظر Polaroid تطلق نسخة حديثة من كاميراتها الكلاسيكية الشهيرة -