شاهد.. شاب يمني يعيد 150 ألف ريال إلى مواطنٍ سعودي

أعادت أمانة مواطن يحمل الجنسية اليمنية، ويعمل في محطةٍ لخدمة السيارات، على طريق الرياض الدمام، في محل غسيل للسيارات، مبلغ يقدر بـ 150 ألف ريال إلى مواطنٍ سعودي.

وقدّم المواطن السعودي شكره الكبير إلى الشاب اليمني عبد المهيوب صالح على أمانته، وحفظ هذا المبلغ الكبير.

واعترف المواطن أن ما قام به من وضع هذا المبلغ داخل السيارة هو إهمال منه.

ويمثّل ما قام به المواطن اليمني من حفظ المال، بالرغم من ضخامة المبلغ، وإعادة الأمانة وإيصالها إلى صاحبها ذلك المثال المشرّف للامتثال إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والحرص على الكسب الحلال الذي يستحق عليه الشكر والتقدير من الجميع.