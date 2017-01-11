شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة

شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة

2017/01/11
الساعة 9:05 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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شاحنة تدهس فتاة


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