شاهد.. شباب صنعوا زلاجة خشبية وربطوها بدفع رباعي وكانت المفاجأة

شاهد.. شباب صنعوا زلاجة خشبية وربطوها بدفع رباعي وكانت المفاجأة

2017/01/04
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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زلاجة خشبية


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