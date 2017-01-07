شجاعة رجل أمن في منع الإرهابيين الصيعري والصاعدي من الهرب

المواطن – الرياض

بطولةٌ وجسارة عُرِف بها الجندي السعودي، ونماذج تُطل علينا يومًا بعد يوم لبطولات أفراد، لينضم رجل جندي إلى لوحة البطولات بعد تصدّيه للإرهابيين “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” و”طلال بن سمران الصاعدي” في حي الياسمين، في الرياض.

يُظهر مقطع الفيديو شجاعة رجل الأمن في التعامل مع الإرهابيّين الذين حاولا الاستيلاء على دوريةٍ أمنية للهرب بها من قوات الأمن التي رصدت وجودهما في منزلٍ بالمنطقة.

وكان يتّخذ المطلوبين من ذلك المنزل وكرًا إرهابيًا لتصنيع المواد المتفجّرة من أحزمة وعبوات ناسفة، وبعد مهاجمتهما، بادرا بإطلاق النار بشكلٍ كثيف على رجال الأمن لمحاولة الهرب من الموقع خاصةً أنهما يرتديان أحزمة ناسفة ليتم الرد عليهما، وقتلهما بعد دفاع رجل الأمن عن الدورية، ليصاب فرد أمني بإصابةٍ طفيفة، حيث نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.

فيما ضُبِط حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد -يُشتبه بأن تكون كيميائية- تُستخدم لتصنيع المواد المتفجّرة،

وهذه المضبوطات أكّدت على مدى خطورة ما كان المذكوران يخطّطان للإقدام عليه من عملٍ إجرامي، حيث أن طايع الصيعري يعد خبيرًا يعتمد عليه تنظيم “داعش” الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة، والعبوات المتفجّرة، وتجهيز الانتحاريين بها.