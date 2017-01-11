2017-01-11 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شراسة سمكة البيرانا وقوة أسنانها شاهد.. شراسة سمكة البيرانا وقوة أسنانها 2017/01/11 الساعة 10:45 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1875 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. موجة عاتية تبتلع سائحين على لنشات مائية تيوب المواطن شاهد.. موجة عاتية تبتلع سائحين على لنشات مائية شاهد.. شراسة سمكة البيرانا وقوة أسنانها شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة شاهد.. لحظة مقتل لاعب بالدوري الارجنتيني شاهد.. لحظة سقوط لاعب سيرك من ارتفاع شاهق غرائب كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ فيسبوك تكنولوجيا كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا -