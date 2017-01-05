2017-01-05 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. شرطي يمسك بقرة هاربة بطريقة رعاة البقر شاهد.. شرطي يمسك بقرة هاربة بطريقة رعاة البقر 2017/01/05 الساعة 9:17 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1260 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. عائض القرني يسرد قصة تلقيه “درسًا قاسيًا” كان سر نباهته تيوب المواطن شاهد.. شرطي يمسك بقرة هاربة بطريقة رعاة البقر شاهد.. لص يسرق هاتفًا محمولًا من محل بالدار البيضاء فيديو مؤلم.. ضحايا حوادث الطرق على كراسي متحركة ماذا قالوا؟ هذا الفيديو تسبب في إعفاء مدير مركز صحي ونقل صيدلي بالأحساء بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل الحياة في نيويورك غرائب صور مؤلمة.. صياد ينجو بمعجزة من سهم اخترق رأسه باحث فلكي يزعم : الأرض ستتدمر تمامًا في أكتوبر المقبل قلد “البطريق” حتى لا تنزلق على الجليد استخراج “مقص” من بطن فيتناميّ بعد 18 عامًا صور خطيرة لياباني يتحدى الجاذبية فيسبوك تكنولوجيا نوكيا تقدم أكثر من 6 هواتف ذكية خلال 2017 الهند ترفض إعطاء آبل أى تسهيلات لتصنيع الآيفون جهاز “أرسطو” الذكي .. يراقب أطفالك ويهدئهم وقت اللزوم بـ 399 دولار هنا .. تفاصيل أكبر فلاش ميمورى فى العالم أطلقته “كينجستون” لهواة التصوير في الظلام .. كاميرا جديدة تثبت بهاتفك لالتقاط الصور -