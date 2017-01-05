شاهد.. شرطي يمسك بقرة هاربة بطريقة رعاة البقر

شاهد.. شرطي يمسك بقرة هاربة بطريقة رعاة البقر

2017/01/05
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1260
0
طباعة
شرطي يمسك بقرة هاربة


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. عائض القرني يسرد قصة تلقيه “درسًا قاسيًا” كان سر نباهته