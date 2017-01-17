شاهد صور استقبال #خادم_الحرمين لأعضاء مركز #الملك_سلمان ومستشار #ألمانيا السابق

شاهد صور استقبال #خادم_الحرمين لأعضاء مركز #الملك_سلمان ومستشار #ألمانيا السابق

2017/01/17
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2005
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الملك يستقبل اعضاء مركز الملك سلمان الاجتماعي3

الملك يستقبل اعضاء مركز الملك سلمان الاجتماعي1الملك يستقبل اعضاء مركز الملك سلمان الاجتماعي3

الملك يستقبل اعضاء مركز الملك سلمان الاجتماعي

الملك يستقبل اعضاء مركز الملك سلمان الاجتماعي2

الملك يستقبل مستشار المانيا السابق
الملك يستقبل مستشار المانيا السابق2 الملك يستقبل مستشار المانيا السابق1

الملك يستقبل مستشار المانيا السابق3

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