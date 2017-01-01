2017-01-01 bay الرئيسيةآراء حرة شاهد.. ضبع يسرق الطعام من الفهد شاهد.. ضبع يسرق الطعام من الفهد 2017/01/01 الساعة 10:04 صباحًا - فيآراء حرة, تيوب المواطن, حصاد اليوم 1675 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد بالصور .. ” المواطن ” توثق مباراة الأهلي و الفتح تيوب المواطن مشهد مروع.. عامل يحترق في محطة بترول شاهد.. ضبع يسرق الطعام من الفهد شاهد.. محاولات لتسجيل أرقام قياسية انتهت بكوارث مروعة مشهد مروع.. شاحنة تدهس رجلاً يعبر الطريق عمداً شاهد.. حاوية بضائع تسحق سائقاً بعد سقوطها غرائب رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية فيسبوك تكنولوجيا شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” فيس بوك يعرف هذه المعلومات عنك ولا يخبرك بها تفاصيل مثيرة حول مشروع أمازون لتخزين البضائع في السماء -