2017-01-12 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. طيار محترف يهبط بطائرة بدون عجلات شاهد.. طيار محترف يهبط بطائرة بدون عجلات 2017/01/12 الساعة 10:12 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 70 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. لكمات وتكسير عظام بين مجموعة من الشباب تيوب المواطن شاهد.. طيار محترف يهبط بطائرة بدون عجلات فيديو مروع.. تمساح يلتهم ذراع مدربه أمام الجمهور شاهد.. لكمات وتكسير عظام بين مجموعة من الشباب شاهد.. جندي تركي خلال تصديه لإرهابيين بإزمير شاهد.. لقطات مرعبة للحظة انفجار آيفون 7 واشتعال النار في يد رجل غرائب الصين تعلن حظر لعبة (بوكيمون جو) الفيضانات تسقط شجرة النفق الشهيرة في كاليفورنيا طعنت طفلها وخنقته بالإسمنت حتى الموت .. بزعم أنه متلبس بروح هتلر كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! فيسبوك تكنولوجيا إتش تي سي تقلد “آبل” بهاتف تعلنه اليوم كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك -