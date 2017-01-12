شاهد.. طيار محترف يهبط بطائرة بدون عجلات

شاهد.. طيار محترف يهبط بطائرة بدون عجلات

2017/01/12
الساعة 10:12 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طيار محترف


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