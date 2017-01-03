شاهد.. عاصفة تُسقط عشرات السيارات من فوق باخرة

شاهد.. عاصفة تُسقط عشرات السيارات من فوق باخرة

2017/01/03
الساعة 8:16 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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عاصفة سيارات باخرة


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