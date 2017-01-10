2017-01-10 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. عهود العبد الله ترسم بالقهوة صورة عواجي المتصدّي لإرهابيّي “الياسمين” شاهد.. عهود العبد الله ترسم بالقهوة صورة عواجي المتصدّي لإرهابيّي “الياسمين” 2017/01/10 الساعة 11:49 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2205 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. 7 طرق مذهلة لاستخدام معجون الأسنان تيوب المواطن شاهد.. عهود العبد الله ترسم بالقهوة صورة عواجي المتصدّي لإرهابيّي “الياسمين” شاهد.. 7 طرق مذهلة لاستخدام معجون الأسنان شاهد.. رجل يسطو على متجرٍ باستخدام يده كبندقية شاهد.. مخلوق غامض يجمع بين الحصان والغزال شاهد.. أطول طابور “أتوبيس” في العالم غرائب السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ فيسبوك تكنولوجيا تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 -