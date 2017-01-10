شاهد.. عهود العبد الله ترسم بالقهوة صورة عواجي المتصدّي لإرهابيّي “الياسمين”

شاهد.. عهود العبد الله ترسم بالقهوة صورة عواجي المتصدّي لإرهابيّي “الياسمين”

2017/01/10
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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رسم بالقهوة


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