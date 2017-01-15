شاهد.. فرس يدافع عن صاحبه ضد هجوم الثور

شاهد.. فرس يدافع عن صاحبه ضد هجوم الثور

2017/01/15
الساعة 9:16 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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فرس وثور
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