شاهد.. فيديو متداول يطيح بمفحطين بطريق الملك خالد

المواطن – الرياض

تمكن مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحري من القبض على قائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر لهم في وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمارسون التفحيط على امتداد طريق الملك خالد.

وتسبب المفحطون في ترويع سالكي الطريق وكادوا أن يتسببوا بعدة حوادث مرورية وقد تمت متابعة المقطع ورصد جميع المركبات الظاهرة وعلى ضوئه تم جمع المعلومات عن قائدي تلك المركبات حتى تم بفضل من الله القبض عليهم جميعاً وتم إيداعهم التوقيف تمهيداً للتحقيق معهم ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم والتي تقضي بإيقافهم المدة المقررة وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

هذا وتحذر الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات وتؤكد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقق الهدف المنشود ألا وهو السلامة العامة للجميع.