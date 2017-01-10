شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب

شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب

2017/01/10
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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فيل يحطم سيارة


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