2017-01-10 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب 2017/01/10 الساعة 11:04 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2330 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق تيوب المواطن شاهد.. فيل غاضب يحطم سيارة بداخلها ركاب شاهد.. سائق دراجة يتحدى كلب الكانجال العملاق شاهد.. ستيني يتغلب على كلب وحشي بالكونغ فو شاهد.. شاب شجاع ينجو من الإعدام ويتغلب على جلاديه شاهد.. سقوط دراجات من أعلى قمة جبل شاهق غرائب اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة فيسبوك تكنولوجيا جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 -