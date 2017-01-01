2017-01-01 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. قتال ضباع حتى الموت في الماء شاهد.. قتال ضباع حتى الموت في الماء 2017/01/01 الساعة 8:28 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 660 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. حاوية بضائع تسحق سائقاً بعد سقوطها تيوب المواطن مشهد مروع.. شاحنة تدهس رجلاً يعبر الطريق عمداً شاهد.. حاوية بضائع تسحق سائقاً بعد سقوطها شاهد.. قتال ضباع حتى الموت في الماء شاهد.. جاموس بري ينقذ صغيره من أنياب نمر مفترس شاهد.. عجلة تخرج من شاحنة وتقتل سائقاً على الرصيف غرائب مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية أسرار جديدة في قضية الرشوة التي هزت المجتمع المصري فيسبوك تكنولوجيا 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” فيس بوك يعرف هذه المعلومات عنك ولا يخبرك بها تفاصيل مثيرة حول مشروع أمازون لتخزين البضائع في السماء أمازون تتطلع لتخزين المنتجات في السماء.. إليك التفاصيل -