2017-01-11 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. قطيع أفيال يهاجم رجلاً اقترب منها شاهد.. قطيع أفيال يهاجم رجلاً اقترب منها 2017/01/11 الساعة 8:42 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1350 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة تيوب المواطن شاهد.. شاحنة عملاقة تدهس فتاة على دراجة شاهد.. لحظة مقتل لاعب بالدوري الارجنتيني شاهد.. لحظة سقوط لاعب سيرك من ارتفاع شاهق شاهد.. مغامر يخاطر بحياته اسفل عجلات سيارة عملاقة شاهد.. صياد يصطاد سمك القرش بيده غرائب كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ فيسبوك تكنولوجيا كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا -