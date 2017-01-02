شاهد.. قط جلبوا له فئران ليأكلها وكانت المفاجأة

شاهد.. قط جلبوا له فئران ليأكلها وكانت المفاجأة

2017/01/02
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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قط وفئران


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