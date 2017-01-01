شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد هذا التصرّف الغريب من منفذ هجوم إسطنبول

شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد هذا التصرّف الغريب من منفذ هجوم إسطنبول

2017/01/01
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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اسطنبول ملهى


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