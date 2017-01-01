2017-01-01 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد هذا التصرّف الغريب من منفذ هجوم إسطنبول شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد هذا التصرّف الغريب من منفذ هجوم إسطنبول 2017/01/01 الساعة 5:19 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 3500 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. منظر غريب لأهرامات الجيزة مع بداية العام الجديد تيوب المواطن بالفيديو.. منظر غريب لأهرامات الجيزة مع بداية العام الجديد شاهد.. كاميرات المراقبة ترصد هذا التصرّف الغريب من منفذ هجوم إسطنبول بالفيديو.. كيف تم اختطاف القاضي #محمد_الجيراني؟ بالفيديو.. احتفالات دبي بقدوم العام الجديد 2017 شاهد.. مفحط متهور يطيح بمتجمهرين أعلى سيارة غرائب رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! مراهقة عاشت حياتها في دلو بلاستيكي فكانت النهاية فيسبوك تكنولوجيا ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات 3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017 ثغرة أمنية تثير هلع مستخدمي “آيفون” -