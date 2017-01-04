شاهد.. كلاب متوحشة تهاجم زبائن بمحطة بنزين

شاهد.. كلاب متوحشة تهاجم زبائن بمحطة بنزين

2017/01/04
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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كلاب محطة بنزين


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