شاهد.. كلب متوحش يجوب الشوارع ويفترس المارة

شاهد.. كلب متوحش يجوب الشوارع ويفترس المارة

2017/01/05
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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كلب متوحش


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