شاهد.. كلب يهاجم طفلاً بجوار أمه

شاهد.. كلب يهاجم طفلاً بجوار أمه

2017/01/04
الساعة 8:24 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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كب بيتبول


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