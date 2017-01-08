شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط عمارة بالفلبين

شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط عمارة بالفلبين

2017/01/08
الساعة 8:55 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سقوط عمارة


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