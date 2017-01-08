2017-01-08 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط عمارة بالفلبين شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط عمارة بالفلبين 2017/01/08 الساعة 8:55 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2635 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. صديقان يشعلان مواقع التواصل بخدعهما تيوب المواطن شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط عمارة بالفلبين شاهد.. صديقان يشعلان مواقع التواصل بخدعهما شاهد.. سقوط مغامر شراعي من فوق قمة جبل شاهد.. قطط تهاجم مُربية لإنقاذ طفل شاهد.. اختبار تصادم هونداي سوناتا غرائب مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة شركة أمريكية تبني ملاجئ تحسباً لدمار الأرض ! لص يسرق مجوهرات بـ 5,5 ملايين يورو صور مؤلمة.. صياد ينجو بمعجزة من سهم اخترق رأسه فيسبوك تكنولوجيا لماذا حظرت روسيا “لينكد إن” من هواتف المواطنين؟ Acer تكشف عن لابتوب بشاشة منحنية.. تعرف على سعره “سامسونج” تكشف رسمياً عن هاتف جلاكسي S8 في 18 أبريل “فيسبوك” يُجبر المستخدمين على إخطار الشركة عند تغيير أرقام هواتفهم آبل توجه ضربة لسامسونج وتفتتح متجراً في كوريا الجنوبية -