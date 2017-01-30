شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو

شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو

2017/01/30
الساعة 2:55 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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نهر يبتلع فندق

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