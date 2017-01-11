2017-01-11 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة اشتعال النيران في محل تجاري بالرياض شاهد.. لحظة اشتعال النيران في محل تجاري بالرياض 2017/01/11 الساعة 11:48 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1605 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. روسي يفوز على خصمه بالضربة القاضية في 3 ثوانٍ تيوب المواطن شاهد.. روسي يفوز على خصمه بالضربة القاضية في 3 ثوانٍ شاهد.. لحظة اشتعال النيران في محل تجاري بالرياض شاهد.. ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوبٍ مذهل فيديو مروّع.. طفل يركل أمه 5 مرات بسبب الهاتف! شاهد.. أم تعاقب طفلها الصغير برَبطه في عمود غرائب كيف تشكّل القمر؟ ثقب أسود يتناقض مع قوانين الفيزياء! السجن 22 سنة لرجلٍ سرق “ريموت كنترول” بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ فيسبوك تكنولوجيا كارثة قد تحدث في عينك بسبب هاتفك الذكي واتس آب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا شاهد.. إمكانيات خرافية لحاسب سامسونج الجديد تقاسم أرباحك مع “فيس بوك” بفيديوهاتك جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا -