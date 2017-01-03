شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في تكساس

شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في تكساس

2017/01/03
الساعة 1:04 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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طارتين


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