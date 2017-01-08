شاهد.. لحظة اقتحام سيارة لمتجرٍ بالولايات المتحدة

شاهد.. لحظة اقتحام سيارة لمتجرٍ بالولايات المتحدة

2017/01/08
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سيارة تقتحم متجر


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