شاهد.. لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين

شاهد.. لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين

2017/01/17
الساعة 9:15 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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