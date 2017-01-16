2017-01-16 saad الرئيسيةتيوب المواطن شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين 2017/01/16 الساعة 7:15 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 930 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة شحن فوق قرغيزستان تيوب المواطن شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين بالفيديو.. طفلة غريبة الأطوار تعيش مع آلاف الخنافس بالفيديو.. جهاز تحكم يُخفي لوحة المركبة عن كاميرات #المرور بالفيديو.. تعرَّف على أقوى 10 قوات خاصة في العالم بالفيديو.. عاصفة برق تضرب طائرة ركاب غرائب العثور على كنز ذهبي داخل بيانو شاهد.. سقوط شاحنة من ارتفاع شاهق ونجاة سائقها فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر فيسبوك تكنولوجيا منصات عربية ودولية تتنافس بمعرض التجارة الإلكترونية في #الرياض أبل تستعد لتحقيق إيرادات تراكمية مذهلة.. تريليون دولار خاصية جديدة في سناب شات فيس بوك يكتسح تنزيلات “جوجل بلاي” ثغرة خطيرة تكشف مراسلات المستخدمين في فايبر -