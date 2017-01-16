شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين

شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين

2017/01/16
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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انهيار سقف قاعة رياضية

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