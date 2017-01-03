2017-01-03 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة بداية الهجوم الإرهابي في إسطنبول شاهد.. لحظة بداية الهجوم الإرهابي في إسطنبول 2017/01/03 الساعة 3:58 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1825 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. فتاة تتناول وجبة من 4 آلاف سعر حراريّ دفعةً واحدةً تيوب المواطن شاهد.. لحظة بداية الهجوم الإرهابي في إسطنبول شاهد.. فتاة تتناول وجبة من 4 آلاف سعر حراريّ دفعةً واحدةً شاهد.. سيّارة تتعرض لحادث تصادم بسبب الثلج في روسيا شاهد.. لص يقع في شر أعماله ويموت خلال عملية سطو شاهد.. تسديدة طائشة تخطئ المرمى وتصيب رأس فتاة بالمدرّجات غرائب عاشت بعيدة عن أسرتها أكثر من 40 عامًا بعد لدغة كوبرا ستينية تُنجب طفلًا سليمًا في حالة صحية ممتازة “الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” فيسبوك تكنولوجيا ديل تستعد لطرح حاسبها “المتحول” الجديد بهذا المبلغ مايكروسوفت تستعد لطرح تحديث جديد لويندوز 10 موبايل تويتر يطور خاصية بث الفيديو المباشر ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة -