شاهد.. لحظة بداية الهجوم الإرهابي في إسطنبول

شاهد.. لحظة بداية الهجوم الإرهابي في إسطنبول

2017/01/03
الساعة 3:58 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تفجير اسطنبول


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