شاهد.. لحظة سرقة درّاجة هوائيّة في وضح النهار

شاهد.. لحظة سرقة درّاجة هوائيّة في وضح النهار

2017/01/03
الساعة 5:53 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سرقة دراجة نارية في وضح الهار


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