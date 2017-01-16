2017-01-16 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لص أحمق حاول سرقة محل أسلحة فكانت نهايته شاهد.. لص أحمق حاول سرقة محل أسلحة فكانت نهايته 2017/01/16 الساعة 8:42 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1765 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. سرقة جوال من يد صاحبه وهروب السارق تيوب المواطن شاهد.. سرقة جوال من يد صاحبه وهروب السارق شاهد.. اللقطات الأولى لتحطم طائرة الشحن التركية شاهد.. لص أحمق حاول سرقة محل أسلحة فكانت نهايته شاهد.. قط يهاجم كلب صغير مع امرأة بشراسة شاهد.. كلب يجبره صاحبه على السير في الجليد غرائب العثور على كنز ذهبي داخل بيانو شاهد.. سقوط شاحنة من ارتفاع شاهق ونجاة سائقها فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر فيسبوك تكنولوجيا أبل تستعد لتحقيق إيرادات تراكمية مذهلة.. تريليون دولار خاصية جديدة في سناب شات فيس بوك يكتسح تنزيلات “جوجل بلاي” ثغرة خطيرة تكشف مراسلات المستخدمين في فايبر جوجل بيكسل المميز بـ”عيب” خطير! -