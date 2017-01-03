شاهد.. لص يبتكر طريقة لسرقة ماكينة صرف آلي

شاهد.. لص يبتكر طريقة لسرقة ماكينة صرف آلي

2017/01/03
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2540
0
طباعة
لص يبتكر حيلة لسرقة صراف الي


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. نمر يقتحم منزلًا ويصيب 20 شخصًا أثناء هروبه