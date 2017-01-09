شاهد.. لص يحاول سرقة أحد المواطنين أمام المكتب العقاري لتحدث مفاجأة!

المواطن – الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس، الأحد، مقطع فيديو كشفته كاميرا مراقبة مثبّتة أمام أحد المكاتب العقارية في المملكة لمحاولةٍ فاشلة قام بها لص لسرقة مواطن في أثناء دخوله المكتب في وضح النهار، وأمام المارة.

أظهر الفيديو، الذي لم يوضّح مكان الواقعة، لحظة دخول المواطن المكتب العقاري، حيث جاء أحد الأشخاص من خلفه، وحاول سرقته، ولكنه باء بالفشل، وركض هاربًا من المكان.

