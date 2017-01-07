شاهد.. لص يعيد مسروقات بعدما رصدته كاميرات المراقبة

شاهد.. لص يعيد مسروقات بعدما رصدته كاميرات المراقبة

2017/01/07
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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لص


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