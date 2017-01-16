2017-01-16 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات غريبة لصياد يطوف النهر على قطعة جليد شاهد.. لقطات غريبة لصياد يطوف النهر على قطعة جليد 2017/01/16 الساعة 8:16 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1160 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. أب يبيع طفله عبر الإنترنت لتسديد نفقات الطلاق تيوب المواطن شاهد.. أب يبيع طفله عبر الإنترنت لتسديد نفقات الطلاق شاهد.. لقطات غريبة لصياد يطوف النهر على قطعة جليد شاهد لحظة انهيار سقف صالة رياضية وهروب اللاعبين بالفيديو.. طفلة غريبة الأطوار تعيش مع آلاف الخنافس بالفيديو.. جهاز تحكم يُخفي لوحة المركبة عن كاميرات #المرور غرائب العثور على كنز ذهبي داخل بيانو شاهد.. سقوط شاحنة من ارتفاع شاهق ونجاة سائقها فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر فيسبوك تكنولوجيا منصات عربية ودولية تتنافس بمعرض التجارة الإلكترونية في #الرياض أبل تستعد لتحقيق إيرادات تراكمية مذهلة.. تريليون دولار خاصية جديدة في سناب شات فيس بوك يكتسح تنزيلات “جوجل بلاي” ثغرة خطيرة تكشف مراسلات المستخدمين في فايبر -