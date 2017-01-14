شاهد لقطات مؤثرة توثق تسليم الطفلة المعنفة دارين لوالدتها

المواطن – جدة

وثقت عدة صور تسلم والدة الطفلة المعنفة أمس بمكتب المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان لابنتها “دارين” من الجهات المختصة، لتعود الطفلة إلى حضن والدتها بصحة جيدة، بعد أن تم تداول قضيتها على نطاق واسع.

وقدمت الشكر والتقدير لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان وجميع فرق الحماية بالمنطقة جدة ومكة على تعاونهم والمحاميعبدالعزيز باتل العنزي والفنان فايز المالكي الذي ساعدها بنشر الهشتاق . وغادرت الطفلة ووالدتها على متن طائرة الخطوط السعودية من مطار الملك عبدالعزيز بجده الى المدينة المنورة .