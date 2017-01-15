شاهد.. لقطات مثيرة لأمواج قوية تحطّم سيارتين

شاهد.. لقطات مثيرة لأمواج قوية تحطّم سيارتين

2017/01/15
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1520
0
طباعة
امواج تحطم سيارتين

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. رجل يعثر على ثعبان يختبئ بسيارته