2017-01-15 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات مثيرة لأمواج قوية تحطّم سيارتين شاهد.. لقطات مثيرة لأمواج قوية تحطّم سيارتين 2017/01/15 الساعة 8:20 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1520 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. رجل يعثر على ثعبان يختبئ بسيارته تيوب المواطن شاهد.. رجل يعثر على ثعبان يختبئ بسيارته شاهد.. لقطات مثيرة لأمواج قوية تحطّم سيارتين بالفيديو.. هذا ما فعله المرابطون بعد عملية عسكرية ناجحة في الحد الجنوبي بالفيديو.. برميل مندي بطريقة سهلة بالفيديو.. تفحيط خطير بمركبة مستعملة تم قصُّها غرائب شاهد.. سقوط شاحنة من ارتفاع شاهق ونجاة سائقها فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر صورة بشعة.. العثور على قدم بشرية مقطوعة داخل مطعم صيني فيسبوك تكنولوجيا فيسبوك بصدد قراءة أفكار مستخدميه استغل هذا الهاتف كمساعد شخصي لك 100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين خلال يومين إيرادات آبل من نظام “iOS” تقترب من التريليون دولار تعرف على أهم مزايا نظام “أندرويد 8.0” الجديد -