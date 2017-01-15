شاهد.. لقطات مرعبة لصاعقة قوية تضرب طائرة بعد إقلاعها

شاهد.. لقطات مرعبة لصاعقة قوية تضرب طائرة بعد إقلاعها

2017/01/15
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
2035
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صاعقة تضرب طائرة

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