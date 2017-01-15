2017-01-15 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لقطات مرعبة لصاعقة قوية تضرب طائرة بعد إقلاعها شاهد.. لقطات مرعبة لصاعقة قوية تضرب طائرة بعد إقلاعها 2017/01/15 الساعة 4:55 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2035 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. ماذا فعل رجل كسول لإنقاذ حياة طفلة تيوب المواطن شاهد.. ماذا فعل رجل كسول لإنقاذ حياة طفلة شاهد.. لقطات مرعبة لصاعقة قوية تضرب طائرة بعد إقلاعها شاهد.. فرس يدافع عن صاحبه ضد هجوم الثور شاهد.. سائق رنج روفر يدهس دراجات نارية بالجملة شاهد.. رجل أطلق فرخين وسط مجموعة نمور غرائب فيديو مذهل: أفعى وفأر في صراع من أجل البقاء أم تحبس ابنها في مرحاضٍ لسنتين وتراقبه بـ”كاميرا”! بالصور.. تعرف على أبرد قرية في العالم 70 درجة تحت الصفر صورة بشعة.. العثور على قدم بشرية مقطوعة داخل مطعم صيني بالفيديو.. الدب السوري يظهر في لبنان للمرة الأولى بعد 60 عاماً فيسبوك تكنولوجيا فيسبوك بصدد قراءة أفكار مستخدميه استغل هذا الهاتف كمساعد شخصي لك 100 ألف طلب مسبق على نوكيا 6 بالصين خلال يومين إيرادات آبل من نظام “iOS” تقترب من التريليون دولار تعرف على أهم مزايا نظام “أندرويد 8.0” الجديد -