شاهد.. لوحات فنية رائعة تتشكل بفعل الصقيع في الصين

شاهد.. لوحات فنية رائعة تتشكل بفعل الصقيع في الصين

2017/01/17
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1115
0
طباعة
صقيع صين

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شاهد.. أمريكية تقتحم متجر هواتف بسيارتها