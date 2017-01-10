شاهد.. ماذا قال فيصل بن بندر لجبران العواجي ووالده

شاهد.. ماذا قال فيصل بن بندر لجبران العواجي ووالده

2017/01/10
الساعة 2:15 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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أمير الرياض


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