شاهد.. متزلج يوثق لحظة انهيار جليدي ونجاته بأعجوبة

شاهد.. متزلج يوثق لحظة انهيار جليدي ونجاته بأعجوبة

2017/01/14
الساعة 4:17 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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متزلج

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