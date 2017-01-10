2017-01-10 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مخلوق غامض يجمع بين الحصان والغزال شاهد.. مخلوق غامض يجمع بين الحصان والغزال 2017/01/10 الساعة 8:59 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1675 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. رجل يسطو على متجرٍ باستخدام يده كبندقية تيوب المواطن شاهد.. رجل يسطو على متجرٍ باستخدام يده كبندقية شاهد.. مخلوق غامض يجمع بين الحصان والغزال شاهد.. أطول طابور “أتوبيس” في العالم بالفيديو.. قائد مركبة “مازدا” يوقفها فوق سقف “فولكس واجن غولف” بالفيديو.. مأدبة فاخرة والمدعوون القرود فقط غرائب بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! فيسبوك تكنولوجيا جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 -