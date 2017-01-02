2017-01-02 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مشاجرة عنيفة بين امرأتين بسبب الحذاء شاهد.. مشاجرة عنيفة بين امرأتين بسبب الحذاء 2017/01/02 الساعة 3:38 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1365 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً شاهد.. تسديدة طائشة تخطئ المرمى وتصيب رأس فتاة بالمدرّجات تيوب المواطن شاهد.. تسديدة طائشة تخطئ المرمى وتصيب رأس فتاة بالمدرّجات شاهد.. مشاجرة عنيفة بين امرأتين بسبب الحذاء شاهد.. مغامر يمتطي حوتاً أزرق بأخطر بقعة في العالم شاهد.. قط جلبوا له فئران ليأكلها وكانت المفاجأة شاهد.. قط يحمي طفلاً رضيعاً أثناء نومه غرائب “الغيرة” تدفع رجلًا لعدم الحديث مع زوجته 20 عامًا رفَضَ الاستحمام لمدة شهرين فطلبت زوجته الخُلع مزاعم حول 2017.. طبق طائر بالأهرامات وانتشار “الشياطين الثعابين” بلقيس أحمد فتحي تخطف الأضواء بزفافها الأسطوري هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!! فيسبوك تكنولوجيا مايكروسوفت تستعد لطرح تحديث جديد لويندوز 10 موبايل تويتر يطور خاصية بث الفيديو المباشر ملايين الهواتف تودّع واتساب مع انطلاقة العام الجديد أسوس تطلق هاتفاً جديداً بنظام أندرويد نوجا وبطارية عملاقة شركة صينية تخطط لاستبدال البشر في مصانعها بالآلات -