شاهد.. مغامر يخاطر بحياته اسفل عجلات سيارة عملاقة

شاهد.. مغامر يخاطر بحياته اسفل عجلات سيارة عملاقة

2017/01/11
الساعة 8:52 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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دهس مروع


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