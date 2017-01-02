شاهد.. مغامر يمتطي حوتاً أزرق بأخطر بقعة في العالم

شاهد.. مغامر يمتطي حوتاً أزرق بأخطر بقعة في العالم

2017/01/02
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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حوت ازرق


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